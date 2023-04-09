Перша ліга повернулась: сенсаційна поразка Полісся та успіх ЛНЗ і Карпат – відео матчів

Лідери другого дивізіону чемпіонату України синхронно втратили очки, що дозволило загостритись боротьбі за вихід в УПЛ. Розповідаємо про підсумки першого туру другого етапу.

У другому дивізіоні чемпіонату України відновився сезон, пише 24 канал. Восени пройшов перший етап, коли у двох групах по вісім клубів визначились претенденти на боротьбу за вихід в УПЛ.

До теми Перша ліга повертається після паузи: все, що треба знати про претендентів на вихід в УПЛ

Формат Першої ліги передбачає автоматичний перенос результатів першої стадії у другу. Тобто якщо команди були в одній групі та грали одна з одною, то результати їхніх матчів перенесені у другий етап і більше їм зустрічатися не треба.

Таким чином, на весняну частину Першої ліги заплановано вісім турів. Перші два місця вийдуть напряму в УПЛ. Команди, що займуть 3-4 позиції, зіграють у плей-офф проти 13-14 команд УПЛ.

Сенсаціна поразка Полісся

Перший тур другого етапу відіграли цього вікенду. Головною сенсацією стла перша в сезоні поразка Полісся. Житомирська команда несподівано поступилась вдома Металургу.

Відео матчу Полісся – Металург:

Це дозволило запоріжцям увірватися в зону "плей-офф", вибивши звідти Епіцентр. Команда з Кам'янця-Подільського теж грала проти одного з лідерів таблиці Оболоні, але змогла взяти лише нічию.

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ЛНЗ та Карпати підтягуються

У свою чергу ЛНЗ наблизився до лідерів таблиці. Команда з Черкас на виїзді здолала тернопільську Ниву. Також покращили свої позиції і львівські Карпати, які без проблем здолала вдома аутсайдера таблиці Кремінь.

Відеоогляд матчу Карпати – Кремінь:

Відеоогляд матчу Нива Тернопіль – ЛНЗ:

Результати 1 туру другого етапу Першої ліги:

Нива Тернопіль – ЛНЗ 1:2

Карпати – Кремінь 2:0

Епіцентр – Оболонь 0:0

Полісся – Металург 1:1

Турнірна таблиця верхньої групи