Перша ліга повернулась: сенсаційна поразка Полісся та успіх ЛНЗ і Карпат – відео матчів
Лідери другого дивізіону чемпіонату України синхронно втратили очки, що дозволило загостритись боротьбі за вихід в УПЛ. Розповідаємо про підсумки першого туру другого етапу.
У другому дивізіоні чемпіонату України відновився сезон, пише 24 канал. Восени пройшов перший етап, коли у двох групах по вісім клубів визначились претенденти на боротьбу за вихід в УПЛ.
До теми Перша ліга повертається після паузи: все, що треба знати про претендентів на вихід в УПЛ
Формат Першої ліги передбачає автоматичний перенос результатів першої стадії у другу. Тобто якщо команди були в одній групі та грали одна з одною, то результати їхніх матчів перенесені у другий етап і більше їм зустрічатися не треба.
Таким чином, на весняну частину Першої ліги заплановано вісім турів. Перші два місця вийдуть напряму в УПЛ. Команди, що займуть 3-4 позиції, зіграють у плей-офф проти 13-14 команд УПЛ.
Сенсаціна поразка Полісся
Перший тур другого етапу відіграли цього вікенду. Головною сенсацією стла перша в сезоні поразка Полісся. Житомирська команда несподівано поступилась вдома Металургу.
Відео матчу Полісся – Металург:
Це дозволило запоріжцям увірватися в зону "плей-офф", вибивши звідти Епіцентр. Команда з Кам'янця-Подільського теж грала проти одного з лідерів таблиці Оболоні, але змогла взяти лише нічию.
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ЛНЗ та Карпати підтягуються
У свою чергу ЛНЗ наблизився до лідерів таблиці. Команда з Черкас на виїзді здолала тернопільську Ниву. Також покращили свої позиції і львівські Карпати, які без проблем здолала вдома аутсайдера таблиці Кремінь.
Відеоогляд матчу Карпати – Кремінь:
Відеоогляд матчу Нива Тернопіль – ЛНЗ:
Результати 1 туру другого етапу Першої ліги:
- Нива Тернопіль – ЛНЗ 1:2
- Карпати – Кремінь 2:0
- Епіцентр – Оболонь 0:0
- Полісся – Металург 1:1
Турнірна таблиця верхньої групи
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Оболонь
|5
|2
|0
|10:1
|17
|2
|Полісся
|5
|1
|1
|12:5
|16
|3
|ЛНЗ
|3
|2
|2
|7:5
|11
|4
|Металург
|3
|1
|3
|12:11
|10
|5
|Епіцентр
|2
|3
|2
|5:6
|9
|6
|Карпати
|3
|0
|4
|5:7
|9
|7
|Нива Тернопіль
|0
|3
|4
|3:7
|3
|8
|Кремінь
|0
|2
|5
|4:16
|2