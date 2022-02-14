Перша в історії України: Гунько замкнула топ-20 на Олімпіаді в бобслеї

На Олімпіаді-2022 Лідія Гунько, яка стала першою в історії представницею України у жіночому бобслеї, завершила змагання на останньому 20-му місці.

Бобслеїстка у перших трьох заїздах показувала найкращий час, а у четвертому її результат був третім, але цього вистачило, щоб перевершити суперниць, повідомляє 24 канал.

Дивіться також CAS закінчив розгляд справи про допінг росіянки Валієвої на Олімпіаді: коли винесуть рішення

Одним рядком вище за неї розташувалася спортсменка з Ямайки Жазмін Фенлатор-Вікторіан.

Олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022 стала американка Кейлі Хамфріс, "срібло" здобула ще одна спортсменка зі США Ілана Мейєрс Тейлор, "бронза" у Крістін де Брюн із Канади.

Після виступу Гунько розповіла, що вона не мала достатньої можливості для підготовки до заїздів на цій трасі. Перед офіційними заїздами бобслеїстка мала всього шість тренувальних спроб проїхати на трасі в Яньцині.

З усім тим, Олімпійські ігри – це щось неймовірне. Дуже дякую всім за підтримку – відчувала, що за спиною вся країна. Після повернення додому сфокусуюсь насамперед на власному здоров'ї, але є велике бажання рухатися далі та розвивати бобслей в Україні,

– сказала спортсменка.

Результати змагань

1. Кейлі Хамфріс (США) – 4:19,27

2. Елана Мейєрс Тейлор (США) +1,54

3. Крістін де Брюн (Канада) +1,76

…

19. Жазмін Фенлатор-Вікторіан (Ямайка) +9.29

20. Лідія Гунько (Україна) +9,83