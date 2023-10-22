Перевернув гру за 4 хвилини: Довбик відзначився дублем за Жирону – фантастичне відео

У неділю, 22 жовтня, Жирона приймає Альмерію у рамках 10-го туру Ла Ліги-2023/2024. "Червоно-білі" змогли повернутись у гру після провальних перших хвилин.

Вже до 25-ї хвилини рахунок був 0:2 на користь аутсайдера поточного сезону іспанської Ла Ліги. Однак далі за справу взялись господарі поля, відповівши аж трьома голами 3:2, пише 24 Канал.

Дивіться також І знову кумедний м'яч: Бєсєдін вкотре відзначився голом у Казахстані – курйозне відео

Новий лідер за відсутності Циганкова.

Спершу Іван Мартін відквитав один гол у суперника, зробивши рахунок 1:2. Далі на полі була феєрія від Артем Довбика, який вийшов у старті Жирони. Спершу українець обігрався у стіночку із Дейлі Бліндом та пробив повз голкіпера Альмерії. Артем зрівняв цифри на табло 2:2.

Минуло лише 4 хвилини, як Довбик оформив дубль. Артем скористався чудовою передачею від партнера по команді та пробив з-під двох захисників – 3:2.

Відео дублю Довбика

Довбик стає найкращим бомбардиром Жирони у поточному сезоні-2023/2024. У його активі вже 5 голів у Ла Лізі.

Відзначимо, що Віктор Циганков не потрапив у заявку каталонського клубу, хоча повернувся у загальну групу після травми стегна.

До слова, перший тайм поєдинку закінчився переможно для Жирони 3:2.