Переспівали хіт з "Бригади": футболісти Динамо привітали Попова з весіллям
Джерело:24 канал
Захисник Динамо Денис Попов нещодавно відсвяткував весілля. Свято футболіста розділили його одноклубники, брати Суркіси, а також зірки української естради.
Виконали пісню з кримінального серіалу
Та співали не лише професійні артисти. Друзі-футболісти теж відзначилися на святкуванні.
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Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак та Богдан Лєднєв переспівали пісню зі старого фільму "Генерали піщаних кар'єрів". Також ця композиція звучить у російському кримінальному серіалі "Бригада".
Виконання футболістів супроводжувалося роликом бандитського серіалу.
Відео виконання
21 грудня Денис Попов одружився зі своєю обраницею Дашею. Пропозицію він зробив дівчині ще у липні.
Микола Шапаренко зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму Валерії
Колеги Попова завітали на весілля зі своїми дівчатами. А одягнені вони були у суворі чорні костюми.
Гравці Динамо привітали Попова з весіллям / Фото з інстаграму Миколи Шапаренка