Переспівали хіт з "Бригади": футболісти Динамо привітали Попова з весіллям

Захисник Динамо Денис Попов нещодавно відсвяткував весілля. Свято футболіста розділили його одноклубники, брати Суркіси, а також зірки української естради.

Виконали пісню з кримінального серіалу

Та співали не лише професійні артисти. Друзі-футболісти теж відзначилися на святкуванні.

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Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак та Богдан Лєднєв переспівали пісню зі старого фільму "Генерали піщаних кар'єрів". Також ця композиція звучить у російському кримінальному серіалі "Бригада".

Виконання футболістів супроводжувалося роликом бандитського серіалу.

Відео виконання

21 грудня Денис Попов одружився зі своєю обраницею Дашею. Пропозицію він зробив дівчині ще у липні.



Микола Шапаренко зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму Валерії

Колеги Попова завітали на весілля зі своїми дівчатами. А одягнені вони були у суворі чорні костюми.



Гравці Динамо привітали Попова з весіллям / Фото з інстаграму Миколи Шапаренка