Переписав історію: Роналду побив світовий рекорд і став найкращим бомбардиром в історії збірних
2 вересня 2021 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 1 вересня, нападник Кріштіану Роналду оформив дубль в домашньому матчі відбіркового турніру ЧС-2022 Португалія – Ірландія.
Поєдинок завершився перемогою португальців з рахунком 2:1. Перший гол Кріштіану дозволив йому встановити світовий рекорд по м'ячам за збірну за всю історію.
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Я навіть не можу висловити все словами! Я в захваті від приголомшливих відчуттів! Вперед, Португалія! З усіх рекордів, які я побив за свою кар'єру, а, на щастя, їх було кілька, – цей для мене особливий, і він безперечно попаде на полицю тих здобутків, якими я по-справжньому пишаюся,
– написав Роналду в інстаграмі.
Роналду побив рекорд Даеї
- Всього на його рахунку 111 голів у 180 матчах. При цьому на 15-й хвилині зустрічі Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.
- Попередній рекорд належав іранцю Алі Даеї, який забив 109 м'ячів за свою національну команду.
Португалія – Ірландія відеоогляд