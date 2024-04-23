Показували груди та сідниці: фанатки влаштували голу вечірку на перегонах NASCAR в США

У неділю, 21 квітня, в США відбулася традиційні перегони NASCAR на трасі автоспортивного комплексу "Талладега Суперспідвей". По завершенні заїзду вболівальники влаштували гучне святкування.

Десятий етап NASCAR Cup Series сезону-2024 виграв пілот команди 23XI Racing Тайлер Реддік. Для спортсмена це перша в сезоні перемога.

Читайте також Мінімальні зміни через Рамадан: Формула-1 опублікувала календар на 2025 рік

Вболівальниці влаштували стриптиз на гонці NASCAR

Втім, найцікавіше розпочалося після гонки. У мережі з'явилося пікантне відео, у якому фанати весело розважаються на межі фолу.

На кадрах жінки-фанатки танцюють на сцені перед уболівальниками та демонструють оголені груди та сідниці. Чоловіки в захваті від такого видовища, але чомусь закидують дівчат порожніми пляшками та різним сміттям.

Відео 18+. Оголені фанатки танцюють перед уболівальниками

Шалено популярні змагання

Зазначимо, що перегони NASCAR дуже популярні в США. Наразі змагання на другому місці за популярністю та поступаються лише Національній футбольній лізі (NFL). А найпопулярнішим спортсменом Америки є гонщик NASCAR Дейл Ернхардт-молодший.

Змагання проводяться з 1948 року. Гонки NASCAR часто фігурують у відомих фільмах. Зокрема сюжет трилогії мультфільму "Тачки" побудований навколо гонок NASCAR.