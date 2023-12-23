Назавжди у строю: на фронті загинув відомий рефері Ельчин Мурадов

Українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової. Боронячи на фронті свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся боксерський суддя Ельчин Мурадов.

Полеглий воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він загинув внаслідок артилерійського удару ворога.

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Трагічна новина з передової

Ельчин Мурадов у цивільному житті був суддею міжнародної категорії та головним рефері Києва. Про трагічну новину повідомила Федерація боксу України.

До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу й, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким Ельчина! Вічна памʼять та слава Герою, який загинув захищаючи нашу Батьківщину! Ніколи не забудемо!

– йдеться у заяві.



Ельчин Мурадов / ФБУ

Зазначимо, що ця втрата, на жаль, стала далеко не першою серед боксерів у 2023 році. У листопаді своє життя за свободу України віддав земляк Ельчина Мурадова з Броварів Андрій Ярчевський. Тепер ще одним "Янголом спорту" стало більше...

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