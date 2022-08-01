Колишня чемпіонка UFC втратила шматок лоба під час титульного бою

В американському Далласі відбувся турнір UFC 277, де зустрілися чемпіонка у найлегшій вазі Джуліанна Пенья та Аманда Нуньєс. Перемогу здобула бразильська спортсменка, яка повернула собі титул у ваговій категорії до 61 кілограма.

На Пенью очікує пластична операція

Нуньєс домінувала над суперницею протягом п'яти раундів, ставши переможницею одностайним рішенням суддів (50-45, 50-44, 50-43).

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А от Пенья поїхала до лікарні після поразки від Нуньєс. Як повідомив президент UFC Дейн Уайт, на спортсменку очікує пластична операція.

Відео з поєдинку

"У Джуліанни відсутня велика частина лоба. Вона зараз збирається до пластичного хірурга. Їй знадобиться деякий час, щоб вилікуватися, а потім я не знаю.

Вона була серйозно розбита. У перших двох раундах було ніби п’ять – шість нокдаунів. Вона постраждала. Їй потрібно трохи відпочити, провести трохи часу з донькою, а потім будемо дивитися", – сказав Уайт.

Зазначимо, що спортсменки зустрічаються вже вдруге. Нуньєс поквиталася з Пенью у реванші за дострокову поразку у грудні 2021-го.

Нуньєс також володіє титулом у напівлегкому жіночому дивізіоні.