Суддя несправедливо "намалював" Росії пенальті, – футбольний оглядач про матч з Данією

Росія програла у матчі з Данією, який відбувся 21 червня, з рахунком 4:1. Однак єдиний гол, який забили росіяни, навіть не варто вважати чесним.

Таку думку висловив футбольний оглядач Костянтин Андріюк. Він вважає, що саме суддя під час гри несправедливо допустив пенальті.

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"Росія програла 4:1. Це теж цікавий момент. На рахунку 2:0 на користь збірної Данії суддя намалював лівий пенальті в ворота Данії, давши шанс Росії переламати гру", – заявив Андріюк.

За його словами, під час повтору було видно, як гравець Росії просто "картинно" впав, а суддя навіть не побіг подивитися відеоповтор.

В момент падіння на білбордах був "Газпром". Мені стало зрозуміло, чому суддя "намалював" пенальті. Це було огидно,

– зауважив оглядач.

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Як зазначив оглядач, попри таку несправедливість з боку судді, Росія все ж отримала свою заслужену поразку.

Приємно, що настала справедливість. Данці – прекрасні, у їхньому виконанні був прекрасний футбол. Я не хочу говорити про Росію. Я насолоджувався грою збірною Данії,

– наголосив Андріюк.

"Після програшу данці зібрались, роздовбали збірну Росії і вийшли з другого місця в плей-офф. Оце боротьба, оце жага до перемоги. Ось в кого треба вчитися збірній України", – підсумував оглядач.

У Росії досить яскраво та емоційно реагували на поразку своєї збірної. Зокрема, Держдума порівняла футболістів з безпорадними кошенятами, а експерти у всьому звинуватили тренера.

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