Пеле госпіталізували до лікарні: "Король футболу" веде відчайдушну боротьбу за життя

Зірку світового футболу Пеле доставили до лікарні, де він проходить обстеження. Нинішній візит легендарного футболісту не був плановим.

Чемпіонат світу 2022 в Катарі набирає обертів. Але за нинішнім турніром не може повноцінно слідкувати триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Пеле.

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Легенду футбола знову госпіталізували до лікарні Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу у вівторок 29 листопада. На відміну від попередніх обстежень, цього разу приїзд не був запланованим.

Терміновий візит Пеле пов'язаний з появою набряків та серцевою недостатністю. Крім того, бразилець був дуже неспокійним і у нього діагностували сплутаність свідомості.

Наразі 82-річному "Королю футболу" надають допомогу. Лікарі поки що не надають жодних прогнозів.

, Пеле протягом кількох років веде боротьбу з раком. На початку вересня 2021 Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишечнику. Відновлення легендарного футболіста не йде гладко, тому він постійно проходить додаткові курси хіміотерапії та обстеження.