Поповнення в збірній не буде: УАФ спростувала натуралізацію легіонера Шахтаря
Джерело:Tribuna.com
Нещодавно в донецький Шахтар повернувся Педріньйо, який покинув клуб на початку повномасштабного вторгнення ворожої країни. Бразилець провів у оренді 2 роки в складі Атлетіко Мінейро.
Після свого повернення у склад донецького Шахтаря бразилець підписав новий контракт до 2029 року. Раніше, Trivela повідомляла про те, що УАФ розглядає натуралізацію легіонера Шахтаря.
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Педріньйо може змінити збірну
У збірної Бразилії багато хороших гравців у всьому світі, тому не всі можуть потрапити у склад національної команди. Українська асоціація футболу вже спростувала інформацію стосовно натуралізації Педріньйо.
За національну збірну Бразилії футболіст не зіграв жодного матчу. В своєму активі Педріньйо має 14 матчів та 3 забитих м'ячі за молодіжку "селесао".До слова. В складі збірної України вже були натуралізовані футболісти, а саме Едмар, Девіч, Марлос та Жуніор Мораєс.
Нагадаємо, що Педріньйо перешой до Шахтаря влітку 2021 року за 18 мільйонів з Бенфіки. В складі "гірників" бразилець встиг відіграти 19 матчів, забити 4 голи та віддати 3 асисти.
Збірна України на Євро-2024 зіграла у груповому етапі з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Національна команда набрала 4 очки та посіла останнє місце в групі, завершивши виступ на турнірі.