Зірковий втікач: один з найдорожчих трансферів Шахтаря повернувся в клуб

З початком повномасштабного вторгнення багато легіонерів покинули українські клуби. Згодом деякі гравці продовжили кар'єру в інших чемпіонатах, а деякі повертаються назад.

Педріньйо повернувся у донецький Шахтар з Атлетіко Мінейро, в якому виступав на правах оренди 2022 року. За інформацією прес-служби "гірників", Бразилець приїхав до Словенії, де донеччани проводить підготовчий збір до сезону.

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Педріньйо у складі "гірників"

В липні 2021 року 26-річний Педро Делміно да Сілва перейшов у Шахтар з Бенфіки за 18 мільйонів євро та зіграв 19 матчів за донецький клуб, забив чотири голи та відзначився трьома асистами.

Через рік, у липні 2022 року, Педріньйо скоритався правилом ФІФА та призупинив контракт з "гірниками" у односторонньому порядку. Бразилець поїхав грати в Атлетіко Мінейро на правах аренди.

Шахтар Донецьк виграв чемпіонат України сезону-2023/2024 і кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів. Своїх суперників донецький клуб дізнається в серпні після жеребкування.

Контракт бразильского хавбека з Шахтарем був дійсний до 2026 року. В лютому 2024 року гравець та клуб продовжили угоду до 2029 року. Перший матч в новому сезоні колектив Маріно Пушича зіграє проти полтавської Ворскли 3 серпня.