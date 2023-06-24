Українська лучниця стала авторкою двох рекордів, один із них тримався ще з 1996 року

Європейські ігри-2023 у польському місті Краків тривають. Українські спортсмени відзначаються не лише медалями, а й рекордами.

Українська лучниця Анастасія Павлова вже увійшла в історію третіх Європейських ігор-2023, які приймає Краків. Українка встановила одразу два рекорди змагань.

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Українка, яка увійшла в історію змагань

Павлова стала авторкою національного рекорду за набраними балами у стрільбі з лука. Попередній рекорд тримався ще з 1996-го року, коли на Олімпіаді в Атланті Ліна Павчук у парі з Ліною Герасименко набрали по 673 очки під час змагань.

Натомість новий рекорд, який встановила Павлова, складає тепер 681 бал. А це на цілих 8 очок більше, аніж у її попередниць.

Також на Європейських іграх-2023 у Кракові Павлова успішно пройшла кваліфікацію в одиночному розряді (681 бал). Українка розділила перемогу із представницею Великої Британії Гейлі Пенні.

Результат дівчат став новим рекордом Європейських ігор, які відбуваються лише втретє у своїй історії. До цього ці змагання приймали Баку (Азербайджан) та Мінськ (Білорусь). Британка та українка солідно побили вже попередній рекорд змагань, авторкою якого була Гарбіела Баярдо, яка у 2019-му році набрала 666 очок.

Відзначимо, що лише двох прикрих балів не вистачило Павловій, аби повторити рекорд Європи.

Нагадаємо, що Павлова була прапороносцем України на церемонії відкриття Європейських ігор-2023. Компанію Анастасії склав каноїст Андрій Рибачок.

Україна посідає 3-те місце у загальному заліку нагород. Наразі наші спортсмени здобули 7 злотих, 4 срібних та 3 бронзові медалі. Вище нас у рейтингу лише Іспанія та Італія.