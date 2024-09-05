Баль здобув першу в історії України медаль Паралімпіади у гендбайку

Відбувся фінал у шосейному велоспорті серед чоловіків на Паралімпійських іграх-2024. Україну у гендбайку представляв Павло Баль.

38-річний спортсмен фінішував третім у груповій гонці у класі H5, показавши час 1:37:03. Це перша медаль для України у цьому виді велоспорту, пише 24 Канал.

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Історична медаль для України

Швидшими за Павла Баля були лише суперники із Нідерландів Валізе та Франції Верньо, які завоювали "золото" та "срібло" відповідно.

Нагадаємо, що спортсмен із Львівщини став шостим у фіналі велошосейної гонки з роздільним стартом на Паралімпіаді.



Результати фіналу / Скриншот із сайту Ігор

Цікаво! Павло Баль вже має досвід виступів на Паралімпійських іграх. Однак у минулому атлет виступав у біатлоні й лижних перегонах у Пекіні-2022.

Тепер у скарбниці України вже 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних та 21 бронзова. Наша країна посідає 7-ме місце у загальному медальному заліку.