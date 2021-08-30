Павлик взяв "бронзу" Паралімпіади зі стрибків у довжину: це 52 медаль України
Джерело:24 канал
Роман Павлик приніс Україні 52 медаль на Паралімпіаді-2020. Українець став бронзовим призером у стрибках у довжину.
Бронзовий стрибок Павлика
Дуже інтригуючим видався старт у стрибках у довжину серед чоловіків у класі T36. Україну представляли Роман Павлик та Олександр Литвиненко.
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Львів'янин Павлик в останній шостій спробі стрибнув на 5.63 метри. Такий результат дозволив українцю стати третім та принести Україні 52 паралімпійську медаль у Токіо. Лише одного сантиметру не вистачило, щоб стати другим.
Інший українець Литвиненко з відстанню 5.45 фінішував сьомим.
Переможцем став представник Паралімпійського комітету Росії Євген Торсунов – 5.76. Срібну нагороду здобув Вільям Стедман із Нової Зеландії – 5.64.
- У скарбничці України вже 12 золотих, 26 срібних та 14 бронзових нагород.
- Для 37-річного легкоатлета ця медаль стала вже восьмою у кар'єрі та третьою бронзовою.