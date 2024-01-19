Суд продовжив арешт Павелка: скільки ще перебуватиме під вартою президент УАФ

Відсторонений голова УАФ Андрій Павелко залишиться перебувати у СІЗО. Функціонера звинувачують у розкраданні коштів під час будівництва заводу для виготовлення футбольних полів.

Андрій Павелко перебуває під вартою вже понад сім місяців. Шевченківський районний суд Львова продовжив перебування під вартою відстороненого президента УАФ, повідомляє 24 Канал.

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Павелко залишився в СІЗО

Суддя у режиму відеоконференції розглянув клопотання слідчого поліції та продовжив строк перебування під вартою Павелка до 15 лютого включно. Президент УАФ матиме змогу подати апеляцію до 22 січня.

Зазначимо, що суд вже неодноразово продовжував тримання під вартою. Попередній запобіжний захід діяв до 18 січня 2024 року.

Нагадаємо, що Андрій Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький отримали підозри щодо розкрадання коштів при будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Спочатку функціонерам обрали запобіжний захід утримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 9,9 мільйона гривень кожному.

Застава, яку внесли за Павелка, була перерахована на користь держави, а підозрюваним змінили запобіжний захід. Наразі обоє чиновників перебувають у СІЗО та відсторонені від займаних посад.

25 січня 2024 року відбудеться позачерговий конгрес УАФ. Головне питання зібрання – вибори нового президента УАФ. Єдиними зареєстрованим кандидатом на посаду є Андрій Шевченко.