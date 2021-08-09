Павелко очікує повернення Шевченка на тренерський місток збірної
9 серпня 2021 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:ТК "Футбол"
Андрій Шевченко після завершення контракту з УАФ вирішив шукати пропозицій у клубному футболі. В асоціації футболу очікують на його повернення на тренерський місток збірної.
Зокрема, президент УАФ Андрій Павелко вірить, що у клубі Шевченко зможе відточити свої ідеї та стиль, які згодом може принести в головну команду країни.
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Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішний в клубному футболі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями. Побажаємо їм удачі і побажаємо нашій збірній удачі у відборі до чемпіонату світу в Катарі,
– сказав Павелко.
Андрій Шевченко покинув збірну України: що відомо
- 1 серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
- Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
- На місце Шевченка активно сватають Сергія Реброва, в якого контракт з катарським Аль-Айном. Раніше Павелко обіцяв призначення нового тренера виконкомом УАФ у понеділок, 9 серпня, але потім заявив, що рішення може бути прийнятим у четвер, 12 серпня.