Павелко очікує повернення Шевченка на тренерський місток збірної

Андрій Шевченко після завершення контракту з УАФ вирішив шукати пропозицій у клубному футболі. В асоціації футболу очікують на його повернення на тренерський місток збірної.

Зокрема, президент УАФ Андрій Павелко вірить, що у клубі Шевченко зможе відточити свої ідеї та стиль, які згодом може принести в головну команду країни.

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Я бажаю, щоб штаб Андрія Шевченка був успішний в клубному футболі. Я сподіваюся, що через якийсь час ми Андрія разом з іншими членами тренерського штабу побачимо в нашій збірній з новими ідеями. Побажаємо їм удачі і побажаємо нашій збірній удачі у відборі до чемпіонату світу в Катарі,

– сказав Павелко.

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