Павелка звільнили з-під варти: суд задовольнив його клопотання

Колишній очільник УАФ Андрій Павелко вийшов на свободу. Апеляційний суд Львова задовольнив його клопотання і звільнив з-під варти.

Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Апеляційний суд Львова задовольнив клопотання колишнього президента УАФ та звільнив його з-під варти. Наразі офіційної інформації про це немає.

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Чому Павелко перебував в СІЗО

16 червня 2023 року суд відправив Павелка в СІЗО на 60 діб. Термін неодноразово продовжували.