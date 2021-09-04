Павелка у відставку: фанати вимагають звільнення президента УАФ після скандалу з Шевченком

Футбольні вболівальники завалили соцмережі Української асоціації футболу з вимогою відставки президента УАФ Андрія Павелка. Причиною стала ситуація з продовженням контракту з вже колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Андрій Шевченко покинув збірну 1 серпня. За його словами в нього закінчився контракт з УАФ. Однак продовжувати угоду не стали. В УАФ це мотивували тим, що Шевченко сам вирішив покинути збірну, щоб перейти на клубну роботу.

Однак 3 вересня Андрій Шевченко зібрав пресконференцію, де спростував заяви УАФ. Він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною. І не казав, що він покидає команду. Просто написав повідомлення, що його контракт закінчився. Тож якби йому запропонували його продовжити, то він би на це погодився. Адже сам неодноразово підіймав питання щодо пролонгації контракту. Але в УАФ йому так нічого і не відповіли.

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Слова Шевченка, які суперечили попереднім заявам представників УАФ, викликав шквал критики зі сторони вболівальників. У соцмережах під постами УАФ вони почали залишати повідомлення з вимогою відставки президента УАФ Андрія Павелка.



Вболівальники залишають гнівні коментарі під постами УАФ / Скрін



Вболівальники вимагають відставки Павелка / Скрін

За даними Tribuna, в перші години адміністратори соцмереж активно видавали гнівні повідомлення. Але згодом таки припинили це робити.