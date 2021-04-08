Шахтар хоче повернути в клуб колишнього тренера

Донецький Шахтар зацікавлений в поверненні Паулу Фонсеки. До фахівця також проявляють інтерес Фіорентина і Наполі.

У свою чергу, Рома навряд чи продовжить угоду з португальцем і контактує з екстренером Ювентуса Мауріціо Саррі.

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Що відомо про кар'єру Фонсеки у Шахтарі

Очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу Фонсека за 3 сезону став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 "золотих дубля" і повернув Шахтарю абсолютне лідерство в українському футболі.

За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Паулу пішов з клубу непереможеним: разом з ним Шахтар виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.