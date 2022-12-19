Португалець з українським серцем: екс-тренер Шахтаря знову підтримав Україну
Джерело:La Voix Du Nord
Колишній тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека підтримує Україну. Португалець продовжує публічно висловлюватись щодо війни на теренах нашої держави.
Фонсека, який на сьогоднішній день очолює французький Ліль, дав інтерв'ю. У ньому тренер розповів про війну в Україні.
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Позиція португальця
Фонсека розповів про проблеми, з якими зіткнулися люди в Україні. Також екс-коуч Шахтаря закликав світ допомагати нашій державі:
"Моя дружина та син українці, і ми залишили все там. Українцям, як і раніше, важко жити у повсякденному житті, коли Європа та решта світу відключаються від реальності подій. Ми вже менше говоримо про це, час іде, а війна триває. Люди в Україні досі сильно страждають. Ми рухаємося до того часу року, коли дуже холодно, а у них немає електрики та води. Дуже важко бачити ці страждання. Мені ще важче ухвалити цю ситуацію. Світ недостатньо допомагає Україні", – розповів Пауло Фонсека.
Португалець очолив Шахтар у 2016 році та керував командою до 2019. За цей час він встиг тричі виграти чемпіонат України у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Також він з командою тричі виграв кубок України знову ж у сезонах 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019. Один раз Фонсеці підкорився і Суперкубок України у 2017.