Величезний банер із патріотичними гаслами прикрасив легендарний стадіон Динамо: неймовірне фото

Український футбольний гранд вкотре захотів проявити свою патріотичну позицію. Тепер трибуни легендарного стадіону київського Динамо прикрашатиме банер із гаслами, які тепер знають у цілому цивілізованому світі.

Київський клуб оголосив про оновлення легендарного стадіону імені Валерія Лобановського. Тепер центральні трибуни арени у столиці України прикрашатиме величезний банер із патріотичними гаслами у національних кольорах.

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По центру банера зображений герб України. Зліва від нього є напис "Слава Україні!", а справа відповідь – "Героям Слава!".

Тепер футболісти, коли виходитимуть на футбольне поле, та уболівальники біля своїх екранів, бачитимуть цей патріотичний банер від киян, який додаватиме лише мотивації гравцям.



Банер на трибунах стадіону імені Валерія Лобановського / Фото Динамо

Вже 18 вересня київське Динамо на цьому легендарному стадіоні проведе домашній матч 7-го туру УПЛ-2023/2024 проти полтавської Ворскли. Стартовий свисток Ярослава Кузика пролунає о 17:00.

Це буде перший матч для команд після перерви на поєдинки міжнародних збірних. Одразу шість футболістів Динамо потрапляли у заявку команди Сергія Реброва на поєдинки проти Італії та Англії. Ще двоє динамівців вилетіли через травми. Мова йде про Олександра Тимчика і Миколу Шапаренка.

Підопічні Мірчі Луческу провели лише 3 матчі через виступи у єврокубках та посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці української першості. Кияни набрали 6 балів. Натомість їх майбутній суперник із Полтави йде 5-м – 9 очок.