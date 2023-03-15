З думками про рідну Україну: Мудрик вразив патріотичними бутсами – красиве фото

Михайло Мудрик продовжує повертати собі довіру тренерського штабу Челсі. Футболіст виступає у Лондоні, але не забуває про рідну країну.

22-річний лівий вінгер показав підписникам в інстаграмі бутси, у яких виходить на англійські футбольні поля. Михайло Мудрик зізнався, що завжди згадує про рідну Україну та війну, яку у ній розв'язала ворожа Росія.

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З Україною у серці

На бутсах Мудрика зображений синьо-жовтий прапор та шнурівки у кольорах українського стяга.

Щодня, коли я надягаю свої бутси, я думаю про свою країну,

– підписав фото Мудрик.



Патріотичні бутси Михайла Мудрика / Скриншот із інстаграму футболіста

У Челсі Мудрик провів вже 7 матчів, у яких відзначився дебютним асистом. Сталось це у попередньому поєдинку АПЛ проти Лестера (1:3). Михайло асистував на Матео Ковачича. Також українець відзначився голом, але його суддя скасував через офсайд.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Мудрик перебрався у Челсі, підписавши контракт до кінця червня 2031 року. Трансфер Михайла обійшовся лондонцям у 100 мільйонів, 30 з яких були у вигляді бонусів.

Наступний поєдинок Челсі відбудеться 18 березня проти Евертона. Це буде домашній матч АПЛ для "аристократів".