Талант став причиною: ван Лаувен мав конфлікт із лідерами Шахтаря – відомі імена гравців

Патрік ван Лаувен мав низку проблем у стані донецького колективу. Здається, проти нідерландця були налаштовані усі.

Патрік ван Лаувен перебував у конфлікті із провідними футболістами Шахтаря. "Героєм" однієї зі сварок був Артем Бондаренко.

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Не задавив авторитетом

"Гірники" вирішили піти на неочікуваний та відважний крок, котрий передбачав звільнення із посту головного тренера команди Патріка ван Лаувена. Його посаду тимчасово зайняв Даріо Срна, котрий має шанси навіть змінити приставку "виконуючий обов'язків" на "головний тренер команди". Ініціатором відсторонення нідерландця був саме Ренат Ахметов, котрий розчарувався у його праці. Та от виявилось, що каденція ван Лаувена приховувала ще багато підводних каменів.

. Під керівництвом ван Леувена "кроти" провели в УПЛ лише 9 матчів – найменше, аніж з будь-яким іноземним тренером клубу.

Цікавим є те, що Патрік не зміг знайти спільну мову з лідерами Шахтаря, зокрема, Тарасом Степаненком, Георгієм Судаковим і Ярославом Ракіцьким. Провідним гравцям не імпонувало ставлення наставника до футболістів, а також "поблажки" для виконавців, котрі прийшли до "кротів" за ініціативи нідерландця. До того ж лідерів обурила втрата статусу основного гравця Артемом Бондаренком.

Нідерландець у Шахтарі

Нагадаємо, що Патрік ван Лаувен перебрався із луганського колективу до "гірників" лише літом. До того він взяв із Зорею "бронзу" УПЛ, обійшовши Динамо.

Нідерландець встиг із "кротами" стартувати у розіграші Ліги чемпіонів, де у стартовій зустрічі поступився Порту (1:3), проте у наступній – влаштував з командою неймовірний камбек проти Антверпена (2:3).

В УПЛ Шахтар посідає 3-ю сходинку, відстаючи від лідируючого Кривбаса на 2 бали та маючи гру в запасі.

Схожа ситуація у ван Леувена була в ізраїльському Маккабі Тель-Авів, де у нього також трапилось непорозуміння з підопічними, що зіпсувало атмосферу в команді.