Дратувало всіх футболістів, – колишні гравці Шахтаря розповіли про дивну вимогу ван Леувена

Головний тренер донецького Шахтаря Патрік ван Леувен свого часу очолював академію "гірників". І там в нього була одна незвична вимога до всіх футболістів.

Патрік ван Леувен з 2006 року він був координатором та директором академії донецького Шахтаря. На цій посаді він пропрацював до 2013 року.

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Вихованці донецького Шахтаря розповіли, що ван Леувен мав одну вимогу до юних футболістів.

"За ван Леувена було правило грати тільки в чорних бутсах. Це дратувало всіх футболістів. Купив собі білі бутси – зафарбовуй маркером чи балончиком", – розповів Артем Габелок.

Цю історію підтверджують ще два вихованці академії – Олег Кудрик і Бека Вачіберадзе.

"Ван Леувен просто приходив на тренування і слідкував за нами. Про чорні бутси також пам’ятаю: тренуватися та грати тільки в них. Не знаю, чому в нього була така принципова позиція. Напевно, щоб ніхто не виділявся", – розповів Бека Вачіберадзе.

Зараз навряд чи існує таке правило для гравців Шахтаря. На фотографіях з тренування команди під час зборів футболісти "гірників" займаються в бутсах різних кольорів.