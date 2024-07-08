"Брати навіки": суперник Динамо у ЛЧ опублікував відео зі спарингу, де братається з росіянами

У неділю, 7 липня, белградський Партизан провів другий матч на турнірі в Росії під назвою "Братський кубок". Суперником сербів був московський ЦСКА.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "коней". Окрім самого зашкварного факту участі в турнірі, по завершенню поєдинку чинний віцечемпіон Сербії пробив ще одне дно.

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Ганебна позиція Партизана

Гравці обох команд на футбольному полі скандували гасла щодо російсько-сербської дружби. На трибунах при цьому був вивішений величезний банер з підписом "Брати навіки".



Банер про дружбу росіян та сербів на матчі в Москві / Фото ФК Партизан

Футболісти Партизана та ЦСКА в унісон кричать про дружбу: дивіться відео

Нагадаємо, що сербський Партизан став суперником київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між командами відбудеться 23 липня, а матч-відповідь – 31 липня.