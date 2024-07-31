Потрібно забути той результат, – Ярмоленко перед другою грою із Партизаном у Лізі чемпіонів

У вівторок, 31 липня, київське Динамо проведе матч-відповідь проти Партизана у кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025. Один із досвідчених футболістів "біло-синіх" Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від другої гри.

Футболіст правого флангу атаки розповів про підготовку команди у Сербії. Андрій Ярмоленко запевнив, що команда серйозно готується до поєдинку, попри розгромну перемогу у першій грі.

До теми Час добити сербів: онлайн-трансляція матчу Партизан – Динамо в Лізі чемпіонів

Підготовка киян до матчу

Ярмоленко додав, що команді слід забути результат першої зустрічі, виходити на футбольне поле та здобувати потрібний результат.

"Загалом, не важко. Ми професіонали, знаємо, що далі проходить команда, яка виграє протистояння за сумою двох поєдинків. Тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Добре, що досягли такого результату в першому матчі, але завтра буде зовсім інша гра", – розповів Ярмоленко.

Також 34-річний футболіст поділився враженнями від підтримки трибун у першому матчі. Андрій подякував уболівальникам, які відвідали цей поєдинок.

Але я би не хотів говорити зараз про перший матч, оскільки це вже історія, і нам потрібно налаштовуватися на майбутній поєдинок, ніби це буде лише перша гра у протистоянні. Нам потрібно забути той результат та виходити показувати хороший футбол і досягати результату,

– заявив динамівець.

Матч-відповідь Партизан – Динамо розпочнеться 31 липня о 21:00 (за київським часом) у сербському Белграді.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Партизаном закінчився нищівною перемогою киян із рахунком 6:2. У складі українського клубу забивали: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв, Денис Попов та Олександр Піхальонок.