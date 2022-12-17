В парі з Калашниковою: українка Марта Костюк стала переможницею турніру у Франції

Українська тенісистка Марта Костюк перемога на другому турнірі у 2022 році. В парі з грузинкою Оксаною Калашниковою.

Марта Костюк та Оксана Калашникова виступили в парі на турнірі у французькому Ліможі на турнірі WTA 125. У фіналі вони обіграли Алісію Барнетт та Олівію Ніколлс, пише 24 канал.

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У першому сеті Костюк та Калашнікова вигравали 5:1, але після цього дозволили суперницям зрівняти рахунок. Правда після цього одразу самі реалізували брейк та таки забрали сет в наступній подачі.

Вже в другому сеті вони не допустили таких помилок, і коли вели в рахунку 5:1, таки дотисли суперниць 0 брейк-пойнт та матч-пойнт.

Марта Костюк / Оксана Калашникова – Алісія Барнетт / Олівія Ніколлс 2:0 (7:5, 6:1)

Для Костюк це друга перемога у 2022 році. Першу вона теж здобула в парі – з Терезою Мартінцовою на турнірі в словенському Порторожі.