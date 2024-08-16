Рекордне представництво за видами спорту: скільки українців змагатиметься на Паралімпіаді-2024

З 28 серпня по 8 вересня у Парижі відбудуться Паралімпійські ігри-2024. Традиційно участь у них візьме й збірна України.

Перед стартом турніру відбулася пресконференція за участі президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича. На ній він оголосив кількість спортсменів, які представлятимуть нашу країну на змаганнях.

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Дебют у двох видах спорту

Сушкевич повідомив, що на Паралімпіаді-2024 буде змагатися 140 українців: 96 чоловіків та 44 жінки. З паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 спортсмен має ураження опорно-рухового апарату, 30 – порушення зору та дев'ять – порушення розумово-фізичного розвитку.

На Паралімпіаді-2024 українці будуть брати участь у 17 з 22 видах спорту – це рекорд в паралімпійській історії України. Зокрема, дебютними для українських спортсменів стануть змагання у боччі та гендбайку.

В яких видах спорту змагатимуться українські паралімпійці:

легка атлетика

паверліфтинг

дзюдо

стрільба з лука

настільний теніс

фехтування на кріслах колісних

кульова стрільба

плавання

академічне веслування

велоспорт

голбол

веслування на каное

триатлон

бадмінтон

тхеквондо

бочча

волейбол сидячи

До слова. Вперше за вісім років на Паралімпіаду поїхала збірна України з волейболу сидячи. До її складу ввійшли два ветерани повномасштабної російсько-української війни.

Нагадаємо, що в Токіо-2020 українські паралімпійці здобули 98 медалей (24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових). Це дозволило нашій збірній посісти шосте місце в медальному заліку.