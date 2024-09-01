Буде біда, – Сушкевич повідомив про брудні провокації росіянами українців на Паралімпіаді-2024

У Парижі з 28 серпня по 8 вересня триватимуть XVII Паралімпійські ігри. До змагань ганебним рішенням МПК у "нейтральному" статусі були допущені російські спортсмени.

Вже з перших змагальних днів вони відзначилися провокаціями в бік представників збірної України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова НПК Валерій Сушкевич, повідомляє 24 Канал.

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Як росіяни провокують українців

Він розповів, як саме росіяни намагаються спровокувати. Вони або хамлять українським спортсменам, або ж навпаки демонструють удавану ввічливість.

Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлов". Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда. Інший варіант провокацій росіян полягає у тому, що вони показово "ласкаво" кажуть, наприклад, "здравствуйте",

– заявив Сушкевич.

Посадовець сказав, що обидва варіанти є "мерзенними" та "викликають однозначну реакцію українських спортсменів". За словами очільника НПК, головне – не піддатися на провокації, адже це може призвести насамперед до дискваліфікації наших атлетів.

Нагадаємо, що представники України в перші три дні змагань здобули 19 медалей – одну золоту, а також по дев'ять срібних та бронзових.