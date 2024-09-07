Марина Вербова потрапила до п'ятірки спринтерського запливу на Паралімпіаді-2024

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі відбулося вісім фіналів за участю українських спортсменів. В одному з них за нагороду боролася Марина Вербова.

Українська плавчиня змагалася у запливі на дистанцію 50 метрів на спині у класі S4. Це був третій фінал Вербової на Паралімпіаді-2024, пише 24 Канал.

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Результат Вербової у запливі на 50 метрів

Суперницями українки були плавчині з Китаю, Німеччини (двоє), Греції, Бразилії, Мексики та одна представниця країни-терористки. Вербова стартувала з першої доріжки.

26-річна спортсменка із Запоріжжя пропливла спринтерську дистанцію з п'ятим результатом. Її час – 55.29. Вона на 5.17 секунд відстала від першого місця. Марина Вербова залишилася без медалі Паралімпіди-2024.

Довідка. У послужному списку Вербової вже була бронзова медаль здобута в Ріо-2016. Українка тоді змагалася на дистанції 50 метрів на спині. Також плавчиня неодноразово була чемпіонкою та призеркою чемпіонату Європи.

Зазначимо, що України на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі здобула 75 нагород. У медальному заліку наша збірна займає сьоме місце.