Україна гарантувала собі подвійний подіум: Максим Ніколенко став бронзовим призером Паралімпіади

У п'ятницю, 6 вересня, відбулися півфінальні матчі Паралімпіади-2024 з настільного тенісу. Наша країна в обох поєдинках мала своїх представників.

Максим Ніколенко зустрічався з китайцем Жао Шуаєм. Українець після трьох партій перемагав з рахунком 2:1, проте, на жаль, все ж таки поступився у драматичному поєдинку – 6:11, 11:9, 11:9, 7:11, 8:11, пише 24 Канал.

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Великий успіх українців

Попри поразку, він став бронзовим призером турніру у класі MS8. Ніколенко приніс Україні 63-тю медаль.

Зазначимо, що в іншому півфіналі Віктор Дідух переміг суперника з Таїланду Пісіта Вангпхонпханасірі з рахунком 3:1. Тож у вирішальному матчі наш спортсмен протистоятиме кривднику Максима Ніколенка.

Фінальний поєдинок відбудеться 7 вересня та розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, що збірна України за результатами восьми змагальних днів розташовувалася на сьомому місці в загальному медальному заліку. Наразі наша країна має всі шанси піднятися навіть у топ-5.