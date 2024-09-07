Українцю немає рівних: Трусов завоював друге "золото" у плаванні на Паралімпіаді-2024

У Парижі підходять до завершення літні Паралімпійські ігри. У десятий змагальний день відбулося одразу вісім фіналів з плавання за участю українців.

У ранкову сесію відбулася кваліфікація на дистанцію 50 метрів батерфляєм у класі S7. За результатами відбору до фіналу потрапили українці Андрій Трусов та Євгеній Богодайко, пише 24 Канал.

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Чергова медаль у плаванні

У відборі Трусов та Богодайко показали четвертий час та потрапили в число претендентів на медаль. На жаль, Юрій Шенгур завершив кваліфікацію на останньому місці та вибув з боротьби за медаль.

У фінальному запливі Трусов показав результат … та посів … місце. Таким чином, українець став … призером Паралімпійських ігор.

До речі, ця медаль стала п'ятою для Андрія Трусова на Паралімпіаді-2024. Загалом для 24-річного плавця це вже одинадцята паралімпійська нагорода. Ні Іграх в Токіо-2020 Андрій здобув дві золоті, три срібні та одну бронзову медаль.

В активі Євгенія Богодайка дві "бронзи" в Парижі, а також 14 нагород різного ґатунку на Іграх в Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.

Трусов здобув ще одну золоту нагороду. Андрій фінішував із часом 28,75 секунди. Інший українець Богодайко став лише шостим (30,14 секунди).