Папа Римський отримав футболку Мессі з ПСЖ: фото

Папа Римський Франциск зустрівся з прем'єр-міністром Франції Жаном Кастексом. Одним з подарунків, який вручив очільник французького уряду понтифіку, стала футболка гравця ПСЖ Ліонеля Мессі з його автографом.

Папа Римський Франциск та Жан Кастекс провели зустріч в понеділок, 18 жовтня, з нагоди 100-ліття відновлення дипломатичних відносин між Францією та Ватиканом. Але вона була не довгою і тривала 35 хвилин. За цей час обидві сторони встигли обмінятися подарунками.

Варте уваги Скромна сума: Петраков відмовився отримувати в декілька разів більшу зарплату в збірній України

Чи не найбільшу увагу привернула футболка Мессі з автографом, яку передали Папі Римському. Все через те, що обоє є аргентинцями й палкими футбольними вболівальниками. Хоча у складі ПСЖ виступає чимало інших аргентинців – Анхель Да Марія, Мауро Ікарді, Леандро Паредес. Та й команду тренує аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно.



Футболка Мессі з автографом, яку Папа Римський Франциск отримав в подарунок / Фото twitter.com/vaticannews_fr

Також Жан Кастекс подарував Франциску видання "Собору Паризької Богоматері" Віктора Гюго 1836 року.