Не заграв в Динамо, але феєрить вдома: колишній гравець киян виграв чемпіонат Бразилії

Дуду вже втретє виграв з Палмейрасом чемпіонство на Батьківщині. Форвард є одним з лідерів атаки клубу, забивши сім голів цього сезону.

У чемпіонаті Бразилії з футболу визначився чемпіон сезону 2022 року. У Серії А пройшли 35 турів з 38-ми і достроково найкращою командою країни став Палмейрас, пише 24 канал.

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"Зелено-білі" вночі змогли без шансів обіграти середняка Форталезу (4:0). Героєм матчу став колишній нападник Динамо Дуду, на його рахунку гол та два асисти.

Перемога дозволила клубу із Сан-Паулу відірватись від Інтернасьоналя на 13 балів. До речі, за "біло-червоних" нині грає цілий десант з колишніх гравців УПЛ – Тайсон, Карлос Де Пена, Вітао та Алан Патрік.

Для Палмейраса це 11-те чемпіонство в історії, клуб є рекордсменом за цим показником. Серед найближчих переслідувачі – Сантос (8 титулів), а також Корінтіанс і Фламенго (по 7). В останній раз "зелені" вигравали золото у 2018 році.

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До слова, новоспечений чемпіон Бразилії Дуду грав у Динамо з 2011 по 2014 роки та навіть вигравав Кубок України. Правда, закріпитись в Києві бразилець не зміг, забивши 4 м'ячі у 32 матчах.

Після сезону в Греміо з 2015 року Дуду виступає за Палмейрас, з перервою на рік на Аль-Духаїль. Із "зеленими" форвард виграва Копа Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів у Південній Америці) у 2020 та 2021 роках.

. У чемпіонаті Бразилії незвична схема розподілу місць – з 20 команд до міжнародних змагань потрапляють 14 найкращих. Ще чотири колективи (17-20 місця) понижуються в класі.