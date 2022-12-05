Пахне безжальним розгромом: Рішарлісон забиває третій гол у ворота Південної Кореї

Бразилія не зупиняється. На 29 хвилині матчу Рішарлісон знову забиває у ворота Південної Кореї. Латиноамериканці продовжують демонструвати клас.

Збірна Бразилії дарує нам результативний перший тайм. На 29 хвилині матчу Рішарльсон пожонглював м'ячем перед штрафним майданчиком Південної Кореї, після чого провели красиву комбінацію, яка вивела Рішарльсона на побачення з голкіпером опонента. Нападник свій момент реалізував без проблем – 3:0, пише 24 канал.

Гол Бразилії: