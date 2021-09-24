Падіння на дно продовжується: Барселона зіграла внічию зі скромним Кадісом – відео

Барселона 23 вересня зіграла на виїзді проти Кадіса у Ла Лізі. Каталонський клуб вкотре не зумів здобути перемогу.

Кадіс – Барселона 0:0

Каталонський клуб був активнішим в атаках. Але удари футболістів були дуже неточними. А от відповідь господарів могла стати результативною, якби не тер Штеген. Негредо пробив з-за меж штрафного, воротар Барселони кінчиками пальців витягнув м'яч з-під поперечини.

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Від Депая йшла найбільша загроза у складі гостей. Саме його удар у дальній кут воріт потягнув голкіпер.

На 61-й хвилині матчу перше попередження отримав де Йонг. Вже через чотири хвилини нідерландець отримав другу жовту картку після грубого відбору, яка автоматично перетворилась у вилучення. Барселона й так не могла забити та ще й залишилась у меншості. Це не єдине вилучення у грі.

Цим майже скористався Кадіс. Удар Сальві парирував тер Штеген, а добивання Собріно було повз ворота. Депай вийшов майже віч-на-віч з голкіпером – м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою.

У компенсований арбітром час за межами поля червону побачив перед собою й головний тренер Барселони Рональд Куман.

Барселона не змогла здобути третю перемогу у Ла Лізі, розписавши "суху" мирову з Кадісом – 0:0. Такий результат тренер каталонців зустрів з іронічною посмішкою на обличчі.

Каталонський клуб із 9 очками йде сьомим. Кадіс із 6 пунктами йде 14-м.

Кадіс – Барселона відеоогляд