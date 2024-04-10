Трансфер Мудрика: чи отримала Десна свій відсоток від багатомільйонного продажу в Челсі

Президент Десни розповів, чи отримав клуб свою винагороду від Шахтаря за трансфер Михайла Мудрика. Чернігівський клуб працює над цим питанням.

В інтерв'ю виданню Володимир Левін розповів про долю Десни. Зокрема його запитали щодо трансферу Михайла Мудрика в Челсі.

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Чи отримала Десна "кешбек" за Мудрика

Президент чернігівської команди зазначив, що наразі команда не отримала коштів, але вони працюють над цим питанням.

Там дуже складна процедура. Контракт Мудрика з Челсі складно підписаний, юристи працюють у цьому напрямку, процес триває. Більше сказати нічого,

– розповів Володимир Левін.

Михайло Мудрик грав у Десні на правах оренди в першій частині сезону-2020/2021. У 2023 році його придбало Челсі у Шахтаря за 70 мільйонів євро з можливими бонусами у розмірі 30 мільйонів.

Десна не бере участь в УПЛ з сезону-2021/2022 через початок повномасштабного вторгнення. Під час боїв за Чернігів російськими військами була повністю зруйнована клубна інфраструктура, зокрема стадіон імені Юрія Гагаріна, проте, відповідно до рішення Загальних зборів учасників УПЛ, Десна збереже за собою місце в елітному дивізіоні на майбутнє. Наразі у чернігівського клубу є можливість відродитися.