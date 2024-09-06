Денис Остапченко виборов "срібло" на Паралімпіаді-2024 у плаванні

Літні Паралімпійські ігри-2024 в Парижі наближаються до свого завершення. Проте українські спортсмени продовжують боротьбу за нагороди.

У п'ятницю, 6 вересня, відбулися чотири фінальні запливи за участю українських плавців. В одному з них стартували українці Денис Остапченко та Сергій Паламарчук, пише 24 Канал.

Читайте також Дементьєв взяв "золото": онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 6 вересня

Чергова медаль Паралімпіади

У кваліфікації на дистанцію 50 метрів вільним стилем у класі S3 Паламарчук продемонстрував другий результат, а Паламарчук – третій. Тож українські плавці були реальними претендентами на подвійний подіум.

У фінальному запливі конкурентами українців були плавці з Туреччини, Італії, Німеччини та три представники Мексики. Остапченко стартував з третьої доріжки, а Паламарчук з п'ятої.

Найсильнішим на спринтерській дистанції був плавець з Туреччини. Українець Денис Остапченко фінішував на другому місці. Він здобув срібну медаль.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх в Парижі Остапченко завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів на спині. В тому ж запливі Паламарчук здобув "бронзу".

У медальному заліку Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце. В активі наших атлетів 66 нагород.