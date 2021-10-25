Організатори Олімпіади-2022 заявили про суворі обмеження під час проведення Ігор

Оргкомітет Пекін-2022 опублікував вимоги до учасників Олімпіади-2022 в Пекіні та умови проведення Ігор. У Пекіні будуть діяти суворі антиковідні протоколи.

Спортсменів обмежать у русі

Учасник Олімпіади-2022 може уникнути 21-денного карантину, тільки тоді, коли вакцинується усіма компонентами. Щеплення слід зробити не менше ніж за 14 днів до від’їзду в Китай.

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Спортсмени, які мають медичні протипоказання можуть бути звільнені від вакцинації.

Повідомляється, що у Пекіні будуть діяти суворі антиковідні протоколи, аби якомога швидше виявити заражених інфекцією осіб і їхні контакти. Спортсменам доведеться кожного дня здавати тести на COVID-19 та вести звіт у спеціальному додатку.

До того ж на Іграх буде працювати так звана замкнута система регулювання. Учасники Олімпіади будуть пересуватися тільки по заданих маршрутах. Тобто ця система охопить прибуття і від'їзд, транспорт, розміщення, харчування, змагання, а також церемонії відкриття і закриття.

Такі зони будуть організовані в трьох містах – Пекіні, Чжанцзякоу та Яньцині.

Зимова Олімпіада 2022 відбудеться у Пекіні та триватиме з 4 до 20 лютого.