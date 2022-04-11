Орбан просто продався Путіну, – легенда Динамо розкритикував уряд Угорщини

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо розповів про конфлікт з угорською пресою. Фахівець розкритикував уряд Угорщини.

Сабо: Мені соромно, що я – угорець

За словами тренера, він відмовився спілкуватися з угорськими ЗМІ. Причиною цьому стали слова президента Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що різанина в Бучі могла бути інсценуванням.

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"Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я – угорець", і поклав слухавку,

– сказав Сабо ЗМІ.

Відомий тренер наголосив на близьких зав'язках Орбана з Путіним.

"Як в Орбана може повертатися язик казати, що звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі зробили українські військові. Наші люди на таке, в принципі, не здатні.

Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни", – наголосив угорець.

Екстренер Динамо підтримує український народ. Він зазначив, що після побаченого в Бучі він не міг спати.

Я був дуже злий, коли прочитав слова Орбана про Бучу. Не міг стримати себе, навіть не спав. Не можна говорити такі речі. Я зараз розмовляю з вами про це і починаю плакати, згадуючи, як росіяни знущалися з дітей і жінок. Вони зґвалтували дівчинку дев'яти років. Жах,

– сказав Йожеф Сабо.

"Це тільки у джунглях таке можливе"

У 1956 році радянські війська вдерлися до Будапешта, придушивши повстання проти уряду комуністів Угорщини. Під час бойових дій армією СРСР було вбито 3000 цивільних. Колишній тренер національної команди пригадав ці моторошні події.

"Представники країн Заходу приїхали туди та побачили все на власні очі. Росіяни вбили велосипедиста, а потім ще відрізали йому вухо. Це тільки у джунглях таке можливе. А Орбан каже надати йому докази.

Ще раніше я говорив угорським журналістам, щоб вони написали, хай Орбан згадає про 1956 рік. Я був тоді хлопчиком і плакав, коли російські танки заїхали до Будапешта і давили дітей, жінок. Як це можна забути? Таке не можна прощати", – додав Сабо.