Опубліковано перший трейлер "Космічного джему 2" з ЛеБроном Джеймсом: відео

16 липня відбудеться прем'єра фільму "Космічний джем 2: нове покоління". Головну роль в цій стрічці виконав баскетболіст ЛеБрон Джеймс.

Перед виходом фільму було опубліковано офіційний трейлер стрічки.

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Головним режисером "Космічного джему 2: нове покоління" став Малкольм Лі.

Це анімаційно-ігровий фільм, де поряд з ЛеБроном Джеймсом "зіграли" і персонажі мультвсесвіту Looney Tunes Багс Банні, Даффі Дак, Твіті та інші.

Також у фільмі знявся і син ЛеБрона Джеймса Бронні.

Трейлер фільму "Космічний джем 2"

Прем'єра фільму запланована на 16 липня 2021 року.

Оригінальний фільм "Космічний джем" вийшов на великі екрани у 1996 році. Тоді головну роль виконав Майкл Джордан.