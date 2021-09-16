Оплатив лікування дитини та подарував віллу: красива історія геніального тренера Челсі Тухеля

Томас Тухель є не лише класним тренером, а й чудовою людиною з великим та добрим серцем. Німець зробив величезний подарунок для домогосподарки, яка працювала у його домі.

Добре серце Тухеля

Німецький спеціаліст у 2018 році очолив ПСЖ та переїхав разом із родиною у Париж. Томас Тухель найняв жінку, яка б допомагала його сім'ї у будинку з хатніми справами. Уродженка Філіппін швидко подружилась із сімейством наставника.

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Тухель не міг зрозуміти, чому жінка постійно виглядає втомленою. Фахівець вирішив розібратись у проблемі. Як виявилось/, що жінка працює на декількох роботах, щоб заробити гроші та врятувати свою дитину від серйозної хвороби.

Після цього Томас негайно оплатив усе лікування дитини. Жінці більше не довелось розриватись між декількома місцями роботи. Однак на цьому німецький тренер не зупинився та зробив ще один подарунок.

Переїжджаючи у Лондон, Томас та його сім'я зі сльозами на очах прощалися зі своєю робітницею. Перед від'їздом Тухель зробив новій подрузі сім'ї презент – вручив жінці ключі від розкішної вілли на Філіппінах. Ось таке велике серце у геніального футбольного тактика. Томас Тухель – людина з великої літери "Л".