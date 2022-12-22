Чемпіони світу лише другі, а Україна піднялась на один щабель: оновлений рейтинг ФІФА

22 грудня 2022, 13:30
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Джерело:

FIFA

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг збірних. Не дивлячись на тріумф на чемпіонаті світу в Катарі, "Альбіселести" не зуміли вийти на перше місце у топ-списку.

Після завершення чемпіонату світу в Катарі ФІФА опублікувала на своєму офіційному сайті оновлений рейтинг збірних. Новоспечений чемпіон світу піднявся на одну сходинку і тепер займає друге місце.

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Віце-чемпіони світу французи на третьому місці, а бронзові призери хорвати лише сьомі. А очолює рейтинг Бразилія, яка припинила боротьбу на Мундіалі на стадії чвертьфіналу. Ще один невдаха Катару – збірна Бельгії залишається на високому четвертому місці. Вражаючим є прогрес збірної Марокко, яка стрибнула одразу з 22-го на 11-те місце.

Збірна України у порівнянні з попереднім рейтингом піднялась на одну сходинку. "Синьо-жовті" з 1536,99 балами посідають 26 місце.

Рейтинг збірних ФІФА на 22 грудня

  • 1. Бразилія – 1840,77.
  • 2. Аргентина - 1838,38.
  • 3. Франція - 1823,39.
  • 4. Бельгія - 1781,30.
  • 5. Англія - 1774,19.
  • 6. Нідерланди - 1740,92.
  • 7. Хорватія - 1727,62.
  • 8. Італія - 1723,56.
  • 9. Португалія - 1702,54.
  • 10. Іспанія - 1692,71.

  • 26. Україна - 1536,99.
Варте уваги. Суперники збірної України по відбору до чемпіонату Європи 2024 займають у рейтингу наступні місця: Англія – 5, Італія – 8, Північна Македонія – 65, Мальта – 167. Свій перший матч групового турніру ЧЄ-2024 "синьо-жовті" проведуть 26 березня проти Англії.
Автор: Сергій Шаховець