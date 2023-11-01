МЮ втратить основного голкіпера: варіант із повернення де Хеа стає все реальнішим

Вже цієї зими Манчестер Юнайтед на доволі тривалий термін може втратити першого номера команди. Андре Онана вирішив допомогти збірній Камеруну на Кубку африканських націй.

27-річний голкіпер спробує пройти зі збірною Камеруну увесь шлях у Кубку африканських націй. Загалом турнір відбуватиметься із 13-го січня по 11-те лютого 2024-го року.

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Тому Манчестер Юнайтед на цей термін може втратити основного голкіпера команди, який подекуди відзначається не такою впевненою, як більш курйозною грою. Онана, попри складний для "червоних дияволів" час, покине команду заради інтересів збірної.

У поточному сезоні-2023/2024 Онана провів з МЮ 14 матчів, у яких пропустив 23 голи та 4 поєдинки відіграв на нуль.

Онана вже прощався зі збірною Камеруну. Було це через конфлікт на чемпіонаті світу. Однак згодом повернувся до розташування національної команди, за яку вже провів 35 поєдинків.

Раніше повідомлялось, що у разі поїздки Онана на Кубок африканських націй, МЮ розглядатиме повернення іспанського голкіпера Давіда де Хеа, з яким раніше не вдалось вдарити по руках щодо продовження контракту. Титулований воротар не хотів йти на понижені умови, але досі перебуває без клубу.

Були навіть чутки, якщо де Хеа найближчим часом не знайде собі нову команду, то цілком ймовірно закінчить із футболом.