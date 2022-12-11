Красивий гол Безуса приніс звитягу Омонії: переможне відео

Омонія 11 грудня приймала Акрітаса у 14-му турі Першого дивізіону Кіпру. Свій третій гол у футболці господарів забив українець Роман Безус.

Здавалось, що команди розпишуть "суху" мирову 0:0 та зароблять по одному балу. Але вчасно для господарів матчу взяв на себе ініціативу Роман Безус, пише 24 канал.

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Черговий гол українця на Кіпрі

Вже на п'ятій компенсованій до поєдинку хвилині атакувальний півзахисник спробував наважитись на удар з-за меж штрафного Акрітаса, але забарився з пострілом. Другим рішенням Романа була передача на фланг, але її заблокував суперник.

Після чого м'яч знову опинився у ногах Безуса, який ударом в один дотик красиво пробив під ближню стійку. Трудовий гол від Романа, який став для нього вже третім у футболці Омонії. Також в активі Безуса є два асисти у 17 зіграних поєдинках.

На емоціях Безус зняв футболку, за що отримав від головного арбітра жовту картку.

Відео голу Безуса

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Роман Безус став гравцем кіпрської Омонії.

Клуб українця після 14 турів йде на 6-й позиції у турнірній таблиці Першого дивізіону Кіпру. Омонія набрала 22 очки, до лідера, яким є АПОЕЛ, відставання в 11 балів.