Дружина Ракіцького випустила пісню про Шахтар, в кліпі знялися вболівальники клубу

Українська співачка та дружина захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракіцького Оля Ракіцька присвятила пісню всім фанам клубу.

Оля Ракіька випустила пісню під назвою "Помаранчеве серце". Це відсилання до слів її чоловіка, який одного разу в інтерв'ю розповів, що його серце є помаранчевим, тобто таким, що навіки належить Шахтарю. Адже він є вихованцем цього клубу.

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Сам цей образ і вирішила використати Ольга Ракіцька для своєї пісні.

"Мені важко змиритися, що Шахтар вже 9 років не має можливості виступати на рідному стадіоні, та я, як і всі фани, памʼятаю ті чудові часи на "Донбас арені", коли кожен похід на матч був справжнім святом. Зараз нас всіх розкидало містами і країнами, але мені дуже хотілося завдяки пісні обʼєднати усіх, адже де б ми не були, серцем ми все одно разом", – розповіла Ольга Ракіцька.

Разом з випуском треку, співачка випустила і кліп на цю пісню. Над ним працював український режисер Віктор Скуратовський. Окрім того, кожен учасник масових сцен – не актор, а вболівальник Шахтаря. Окремо фани Шахтаря, які зараз проживають в інших країнах, надіслали свої відео Олі, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися. Тож у кліп потрапили кадри вболівальників гірників з Канади, США, Іспанії, Чехії, Туреччини та багатьох інших країн.

Кліп на пісню Олі Ракіцької "Помаранчеве серце"