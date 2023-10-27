Філігранна точність: український голкіпер оформив дубль у Лізі чемпіонів за 25 секунд – відео

Київський ХІТ достроково пробився до Елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів. 26 жовтня кияни за три фінальні хвилини оформили перемогу над Олміссумом 1:4.

Вже на першій хвилині хорвати розмочили нулі на табло. Сухов хоч і відбив удар суперника, але першим на добиванні був Кустура 1:0. Перевага Олміссума трималась майже до закінчення поєдинку, що змусило неабияк понервувати уболівальникам ХІТа, повідомляє 24 Канал.

Детальніше про гру 3 хвилини – 4 голи киян: ХІТ із дублем голкіпера ефектно вийшов в Елітний раунд Ліги чемпіонів

Один із рятівників-героїв киян

Однак із 37-ї по 39-ту хвилини кияни створили футзальне диво. М’яч протягом цих трьох хвилин чотири рази влітав у ворота суперника. Спершу Педяш оформив дубль та вивів український клуб уперед 1:2.

Далі з справу взявся голкіпер киян Сухов. Олександру вдалось забити двічі із власної частини поля. Для оформлення дубля воротарю ХІТа знадобилось лише 25 секунд, поки суперник грав із п’ятим польовим. Що привело до ще двох пропущених голів та ще й яких – 1:4.

Сухов став одним із героїв українського колективу та допоміг команді достроково гарантувати собі вихід в Елітний раунд Ліги чемпіонів.

Відео дублю голкіпера Сухова у Лізі чемпіонів

Матч ХІТа, який відбудеться 28 жовтня проти казахстанського Аята, буде вже більш формальним. Однак це не применшує мотивацію киян на здобуття ще однієї перемоги.