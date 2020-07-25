Олімпійського чемпіона Олександра Іваницького знайшли мертвим в Росії: причини трагедії
У Росії на третій день пошуків знайшли тіло олімпійського чемпіона та журналіста Олександра Іваницького. За попередньою версією слідства, чоловік потонув, коли пішов в ліс по гриби.
Олександр Іваницький пропав ще 22 липня, коли вийшов із дому в селі Ельники, що під Москвою, повідомляє ТАСС. За попередньою версією, чоловік направився в ліс збирати гриби, але додому в цей день так і не повернувся.
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Спочатку на його пошуки відправився син Володимир. І виявив його штани. Він висунув версію, що батько на човні вирішив переплисти річку і прибитися о того місця на березі, де, зазвичай, збирають гриби. Але там його не виявили.
До пошукової операції залучили правоохоронців та волонтерів. Використали навіть вертоліт. Згодом рятувальники виявили човен з речами Іваницького на річці Вейна. Водолази дослідили дно водойми, однак самого тіла так і не виявили.
Лише на третій день тіло вдалося знайти. Попередня версія – Іваницький потонув. Слідів насильницької смерті не виявили. Однак поки на місці працює слідча група.
Йому було 82 роки.
Що відомо про Олександра Іваницького
- Олександр Іваницький – радянський борець вільного стилю і самбіст. Народився 8 жовтня 1937 року.
- Він чотири рази ставав чемпіоном світу з вільної боротьби (у 1962, 1963, 1965 та 1966 роках.)
- Головним досягненням спортсмена стала золота олімпійська медаль з вільної боротьби, завойована їм на Іграх-1964 Токіо.
- Після завершення кар'єри в 1967 році Іваницький пішов на партійну роботу. Згодом почав займатися журналістською діяльністю. Він посідав пост головного редактора провідної редакції спортивних програм Держтелерадіо СРСР.
- Іваницький коментував церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор 1980 року, які відбулися в Москві.
- Продовжив роботу на телебаченні й після розвалу СРСР. Автор декількох книг. Викладав на факультеті журналістики МДУ імені Ломоносова.