У Росії на третій день пошуків знайшли тіло олімпійського чемпіона та журналіста Олександра Іваницького. За попередньою версією слідства, чоловік потонув, коли пішов в ліс по гриби.

Олександр Іваницький пропав ще 22 липня, коли вийшов із дому в селі Ельники, що під Москвою, повідомляє ТАСС. За попередньою версією, чоловік направився в ліс збирати гриби, але додому в цей день так і не повернувся.

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Спочатку на його пошуки відправився син Володимир. І виявив його штани. Він висунув версію, що батько на човні вирішив переплисти річку і прибитися о того місця на березі, де, зазвичай, збирають гриби. Але там його не виявили.

До пошукової операції залучили правоохоронців та волонтерів. Використали навіть вертоліт. Згодом рятувальники виявили човен з речами Іваницького на річці Вейна. Водолази дослідили дно водойми, однак самого тіла так і не виявили.

Лише на третій день тіло вдалося знайти. Попередня версія – Іваницький потонув. Слідів насильницької смерті не виявили. Однак поки на місці працює слідча група.

Йому було 82 роки.

Що відомо про Олександра Іваницького