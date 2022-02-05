Олімпійські ігри у Пекіні: розклад виступів українців 6 лютого
У неділю, 6 лютого, на Олімпіаді-2022 українці поведуть боротьбу за медалі у чотирьох дисциплінах. Усього в цей день розіграють 7 комплектів нагород.
Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижних перегонах, санному спорті та стрибках з трампліну, повідомляє 24 канал.
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Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Санний спорт
02:00. Жінки. 5-й тренувальний заїзд: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Фігурне катання
03:30. Командні змагання. Жінки. Коротка програма: Анастасія Шаботова
Санний спорт
03:45. Жінки. 6-й тренувальний заїзд. Група В: Олена Стецків, Юліанна Туницька
Гірськолижний спорт
05:00. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал: Іван Ковбаснюк
Лижні гонки
09:00. Скіатлон 15 км+15 км. Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода
Санний спорт
09:06. Двійки. Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
10:24. Двійки. Чоловіки. 2-й тренувальний заїзд: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
Стрибки з трампліна
12:00. Індивідуальна першість, пробний етап: Євген Марусяк
13:00. Індивідуальна першість, перший етап: Євген МарусякДо слова. Всього Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.